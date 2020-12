Viterbo, forniture libri scolastici, le domande entro gennaio

Fornitura dei libri di testo anno scolastico 2020/21, online l’avviso pubblico. Per presentare le domande c’è tempo fino alle ore 12 del prossimo 8 gennaio. Lo comunica l’assessore alla pubblica istruzione Elpidio Micci. In attuazione dell’apposita determinazione della Regione, adottata ai sensi dell’art. 27 della L. 23.12.1998, n. 448, anche il Comune di Viterbo – settore cultura, pubblica istruzione – ha pubblicato l’importante avviso, nel cui testo vengono indicate modalità e tempistiche per l’accesso al contributo per la fornitura gratuita – totale o parziale – dei libri di testo e per sussidi didattici digitali a favore degli alunni con specifici requisiti.

Possono accedere al contributo gli studenti frequentanti, nell’anno scolastico 2020/2021, gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Tra i requisiti richiesti inoltre rientrano la residenza nel comune di Viterbo e un ISEE del nucleo familiare dello studente non superiore a € 15.493,71.

Le domande entro l’8 gennaio

Le domande, che dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modello, andranno presentate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 8 gennaio, con le modalità indicate nell’avviso.

“In un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo da mesi – ha sottolineato l’assessore Micci – misure come queste si rivelano particolarmente utili per tante famiglie. Per presentare la domanda c’è tempo più di un mese. Come amministrazione comunale faremo in modo di promuovere il più capillarmente possibile questa opportunità in modo che tutti gli aventi diritto possano beneficiare del contributo”.

Si precisa che i contributi saranno erogati dal Comune di Viterbo a finanziamento avvenuto da parte della Regione Lazio.

https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-per-lerogazione-del-contributo-per-la-fornitura-gratuita-totale-o-parziale-dei-libri-di-testo-anno-scolastico-2020-2021/. La versione integrale dell’avviso (con allegato modello per la domanda) è consultabile sul sito istituzionale all’indirizzo www.comune.viterbo.it > settori e uffici > settore III > Pubblica istruzione > avvisi pubblici o direttamente al link