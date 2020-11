Fico: “Chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio”

Si è chiuso il termine per la presentazione degli emendamenti alla legge di Bilancio: sono settemila proposte di modifica, presentate quasi esclusivamente in formato digitale. Una prima volta, un’innovazione a suo modo storica. Buon lavoro al presidente Melilli e a tutti i deputati che lavoreranno nei prossimi giorni a una legge fondamentale dello Stato. Servirà collaborazione e spirito di coesione, ma anche visione.

Serve guardare al futuro, mettendo al centro la sostenibilità economica, sociale e ambientale

Ora avanti con la legge di Bilancio e subito dopo con il Recovery Plan, per la cui definizione è necessario fare squadra fra Governo e Parlamento.

Fare investimenti su ambiente e sostenibilità è priorità assoluta: ce lo ricordano anche le immagini di queste ore in Sardegna. Esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle persone che hanno perso la vita e alla comunità nuorese. Serve ribadire l’importanza degli investimenti a tutela del territorio, oltre che degli sforzi per combattere i cambiamenti climatici. Come Italia e come Europa.