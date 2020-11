La scienza spiega perché lo stress fa ingrigire i capelli

Gli scienziati hanno dimostrato che c’è del vero dietro aneddoti a lungo propagandati che lo stress può causare un ingrigimento prematuro dei capelli. Ai più maliziosi di certo verrà spontaneo fare un pensierino alla curiosa capigliatura di Trump, soprattutto ora che ha ceduto la scena a Biden 46esimo Presidente degli Usa.

È stato a lungo ipotizzato che lo stress causasse l’ingrigimento dei capelli, con molte storie raccontate su personaggi famosi e sulla loro chioma grigia. Per qualcuno è un segno distintivo da vantare, mentre per altri è motivo di disagio. Ecco perché è molto comune tingere i capelli da giovane o usare una parrucca di capelli veri per evitare di maltrattarli con tinture continue senza sacrificare l’effetto realistico.

Ma tra gli scienziati ritengono di aver scoperto “nuove prove” che mostrano come lo stress acuto possa far diventare i capelli bianchi prematuramente. Uno studio collaborativo multi-istituzionale, condotto da ricercatori dell’Università di Harvard, ha scoperto il meccanismo mediante il quale lo stress gioca un ruolo nel prematuro ingrigimento dei capelli.

“Tutti hanno un aneddoto da condividere su come lo stress influisce sul proprio corpo, in particolare sulla pelle e sui capelli, gli unici tessuti che possiamo vedere dall’esterno”, ha commentato l’autore senior Ya-Chieh Hsu dello studio pubblicato su Nature. “Volevamo capire se questa connessione fosse vera e, in tal caso, in che modo lo stress porta a cambiamenti nei diversi tessuti. La pigmentazione dei capelli è un sistema così accessibile e trattabile per cominciare – e inoltre, eravamo sinceramente curiosi di vedere se lo stress porta davvero all’ingrigimento dei capelli “.

Il team ha inizialmente ipotizzato che la distruzione delle cellule produttrici di pigmenti fosse immuno-mediata; tuttavia, i topi immunodeficienti presentavano ancora capelli brizzolati quando esposti a stress. Infatti, gli esperimenti hanno rivelato che livelli estremi di stress fanno sì che il sistema nervoso simpatico, responsabile della rapida risposta involontaria del corpo a situazioni pericolose o stressanti, diventi iperattivo.

Questo, a sua volta, guida il rapido esaurimento delle cellule staminali responsabili del colore dei capelli, portando alla perdita di pigmento e allo sviluppo dei capelli bianchi. Da qui la smentita delle ipotesi precedenti, secondo cui i capelli grigi legati allo stress sono il risultato di attacchi immunitari o ormoni dello stress come il cortisolo.

I follicoli piliferi sono innervati dai neuroni del sistema nervoso simpatico, che inducono il rilascio di una sostanza assorbita dalle cellule staminali – che si differenziano in cellule che producono pigmenti – causando una differenziazione prematura e l’esaurimento del serbatoio.

In pochi giorni, le cellule produttrici di pigmenti erano completamente esaurite e incapaci di rigenerarsi, il che significava che il danno era permanente ei follicoli interessati non erano più pigmentati.

Questo studio fornisce una comprensione unica dei meccanismi attraverso i quali i neuroni periferici regolano le cellule staminali, facendo luce sulle interazioni che avvengono a livello cellulare e molecolare. Un’area di ricerca che era stata ancora poco esplorata, con l’auspicio del gruppo di ricerca che questa sia la base di studi futuri che esaminano gli effetti dello stress su altri organi e tessuti, con l’obiettivo di prevenire gli effetti dannosi dello stress.

Foto: Joseph Chan / Unsplash