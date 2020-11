Emergenza coronavirus, i chiarimenti dello Spallanzani sulla valutazione del rischio

Il tasso di positività per le valutazioni settimanali del rischio dell’ISS (tabella colori) è calcolato solo sulle persone testate attraverso il tampone molecolare (indicatore 2.1 del report di Monitoraggio settimanale).

La nostra Regione ogni giorno comunica una quota significativa di casi di positività rilevati attraverso il test antigenico a lettura fluorescente con COI maggiore di 10 e questo dato, benché contribuisca al numero dei casi positivi giornalieri, non ha alcuna incidenza sul calcolo del tasso di positività sopra descritto.

Emergenza coronavirus, il calcolo degli indicatori

Ne consegue, paradossalmente, che le regioni con maggiore capacità di testing in questa fase sono penalizzate dall’attuale calcolo degli indicatori. Motivo per il quale i test antigenici andrebbero inseriti anche nel calcolo degli indicatori di Monitoraggio dell’ISS cosi come in corso di istruttoria appositamente dedicata all’argomento specifico presso la conferenza Stato-Regioni.

Su questo argomento vi è una totale condivisione con il Laboratorio di Virologia di Treviso e con la Regione Veneto.

Così in una nota l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma