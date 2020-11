App e piattaforme digitali: le applicazioni e i servizi più utili del momento

L’innovazione tecnologica viaggia rapidamente: i servizi in grado di migliorare l’esperienza degli utenti sono sempre più numerosi e molto spesso questi miglioramenti sono resi possibili anche grazie ad applicazioni dedicate ad attività specifiche. Dalle piattaforme più famose ai servizi per il territorio romano, ecco in questo articolo tutte le novità da tenere d’occhio.

Piattaforme digitali e applicazioni: l’avanguardia tecnologica

Il passaggio dal servizio fisico al corrispettivo digitale è sempre più comune: sebbene il trasferimento delle proprie attività online non sancisca la chiusura o il termine delle operazioni “tradizionali”, il digitale è estremamente appetibile e in molti casi soppianta o perlomeno supera i servizi “analogici”. Tra gli esempi più calzanti c’è quello dello streaming audio: gli abbonamenti alle piattaforme come Spotify e Amazon Music consentono di ascoltare brani musicali (si parla di oltre 70 milioni di file audio) sempre a portata di mano degli abbonati, grazie alle app sui propri dispositivi mobili. Il mercato musicale è in cambiamento continuo e l’impatto della digitalizzazione dei contenuti audio e delle piattaforme che tramite abbonamento li rendono disponibili in streaming on demand è enorme: a novembre 2020 Spotify conta 144 milioni di utenti premium (iscritti cioè a pagamento per ottenere servizi ulteriori), per un totale di 320 milioni di utenti in generale. Lo stesso discorso può essere fatto per il trend di crescita sempre in positivo relativo ai casinò online: basta visitare la piattaforma online Casinos.it per verificare l’offerta messa al servizio dei giocatori da questi nuovi casinò digitali, di cui vengono recensite le caratteristiche principali, i bonus di benvenuto e le modalità di iscrizione. La raggiungibilità e la disponibilità costante sono tra i maggiori punti di forza di queste nuove piattaforme, soprattutto rispetto ai limiti dei casinò fisici: grazie ai casinò online, infatti, è possibile giocare in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo, soprattutto nei casi in cui sono disponibili per gli utenti anche le rispettive applicazioni dedicate.

Il caso romano: le app sono fondamentali per abitanti e turisti

Applicazioni e dispositivi mobili sono dunque alla base dell’utilizzo “smart” di servizi e attività: tutto il Lazio è attento allo sviluppo tecnologico, ma di certo Roma rimane il fulcro centrale per l’innovazione in campo digitale. Non è raro, infatti, trovare applicazioni per smartphone (sia per chi utilizza il sistema operativo Android che quello iOS) studiate per migliorare la vita quotidiana o, nel caso di turisti e viaggiatori, la permanenza temporanea nella Capitale. Tra gli esempi più interessanti ci sono le applicazioni dedicate alla mobilità: la fitta rete urbana di mezzi di trasporto pubblici e privati può essere “presa per le redini” grazie ad app come “Muoversi a Roma”, che permette di seguire i mezzi pubblici Atac in tempo reale, oppure app come “IoGuido” (il servizio di car sharing specifico per la mobilità romana) e Chiama Taxi (dedicata alla prenotazione di taxi) per gli spostamenti individuali. Impossibile non nominare le app dedicate invece ai beni culturali e all’incremento dei servizi per turisti, entrambe risorse fondamentali per la città: nel caso di “iDotto Roma” si ha a che fare con una vera e propria guida turistica studiata per illustrare musei e monumenti ma anche i luoghi meno conosciuti di Roma, mentre l’app “MiC Roma Musei”, incentrata sul circuito dei musei del MiC (Musei in Comune di Roma), permette di scoprire mostre ed eventi ospitati in tutti i musei aderenti all’associazione. Utile sia ai cittadini che ai turisti, infine, è l’app “Qurami”, che permette di evitare file e code inviando una notifica agli utenti quando si avvicina il loro turno in coda presso uffici, biglietterie, farmacie e molte altre attività.

Fonte: Unsplash.com

Non c’è dubbio, dunque, che le applicazioni e le piattaforme digitali siano un ottimo strumento per migliorare l’esperienza degli utenti che scelgono di rivolgersi a servizi online: non necessariamente superando le attività tradizionali, ma semplicemente affiancandole.