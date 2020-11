Alcuni consigli su come affrontare la ristrutturazione del locale commerciale

La ristrutturazione di un’attività commerciale o di un negozio è sicuramente un’attività piuttosto complessa. In un mondo dove la bellezza ha un peso preponderante, l’estetica di un negozio, di un ufficio è sicuramente un biglietto da visita importante. E, oltre ai problemi estetici sottolineati, occorre considerare anche un altro aspetto ovvero la necessaria ottimizzazione degli spazi affinché la merce o, il core business dell’attività possa essere visto dall’esterno.

Un intervento di ristrutturazione o addirittura di restyling di un locale pone alcune insidie come ad esempio il rispetto puntuale dei tempi, il rispetto del budget messo a disposizione da chi paga i lavori e della normativa prevista in materia di sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro.

Il locale commerciale ha diverse esigenze rispetto alla classica villa o all’appartamento, in questi ultimi casi ad esempio il fattore tempo non assume un peso così notevole. Finire i lavori due o tre settimane dopo dal termine predeterminato non crea perdite economiche, far slittare l’apertura di un negozio o di un ufficio invece può creare seri problemi economici.

Come evitare l’errore più comune

Uno degli errori più comuni che si commettono quando si decide di ristrutturare la propria attività, il proprio ufficio, è quello di affidarsi, quasi ciecamente, alla prima impresa di ristrutturazione. Questo è assolutamente sbagliato, ad esempio se si ha intenzione di effettuare la ristrutturazione locali commerciali Roma non occorre affidarsi alla prima impresa, ma avere un approccio meno impulsivo e ragionato, ovvero confrontare più preventivi offerti da diversi professionisti.

In queste occasioni la fretta è una cattiva consigliera, non occorre pensare solo ed esclusivamente a concludere i lavori nel minor tempo possibile per poter aprire ed esercitare la propria attività. La ristrutturazione o il rifacimento dei tratti estetici essenziali di un negozio, di un ufficio è un vero e proprio investimento che potrebbe portare nuovi clienti, magari affascinati dai nuovi colori dell’attività o dallo stile rinnovato che trasmette sobrietà e sicurezza.

Le varie fasi della ristrutturazione

Prima di iniziare qualsiasi attività di ristrutturazione è fondamentale redigere una vera e propria tabella di marcia onde evitare di sforare il budget e di sforare i tempi necessari per poter concludere il lavoro nel miglior modo possibile. Ovviamente, come in quasi tutte le attività, gli imprevisti sono all’ordine del giorno, è possibile infatti che durante i lavori si possano verificare eventi esterni che determinano un aumento dei prezzi, o dei tempi di lavoro, ma il futuro è suscettibile di previsione e non di conoscenza. Detto ciò, le prime valutazioni da fare riguardano sicuramente gli impianti, sia elettrici che idraulico.

Entrambi infatti possono essere estremamente complessi ed è bene che l’attività di ristrutturazione parta proprio da ciò che può avere più insidie, proprio per risolvere come prima cosa gli aspetti più problematici e funzionali. Successivamente occorre concentrarsi su ciò che si intende richiedere al professionista, se basta una semplice mano di pittura sulle pareti e qualche ritocco estetico oppure vi è la necessità di effettuare lavori più importanti, che comportano un investimento di tempo e denaro maggiore, come abbattere qualche parete per allargare una determinata zona. Pertanto, occorre pianificare in modo adeguato il tutto.