Conte: “Misure diverse per 3 aree”

“La strategia va modulata in base alle differenti criticità individuate nei territori. Il prossimo Dpcm individuerà 3 aree corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono previste misure via via più restrittive”.

CIRCOLAZIONE

Il governo prevede di adottare a livello nazionale “limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda”.

SCUOLA

Tra le misure che il governo adotterà nelle prossime ore a livello nazionale si configura anche “la possibilità, per le scuole secondarie di secondo grado, di passare anche integralmente alla didattica distanza, sperando si tratti di una misura temporanea”.

MEZZI PUBBLICI

“E’ prevista anche la riduzione al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali”.

MUSEI E MOSTRE

“Tra le misure restrittive che verranno assunte a livello nazionale nelle prossime ore c’è anche la chiusura di musei e mostre”.

CENTRI COMMERCIALI

“Per l’intero territorio nazionale intendiamo intervenire solo con alcune specifiche misure che contribuiscano a rafforzare il contenimento e la mitigazione del contagio. Chiudiamo nei giorni festivi e prefestivi i centri commerciali ad eccezione di negozi alimentari parafarmacie e farmacie ed edicole dentro i centri commerciali”.

CORNER SCOMMESSE

“In linea con la chiusura delle sale bingo e delle sale scommesse, chiudiamo anche i corner per le scommesse e giochi ovunque siano”.