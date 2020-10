Raggi: “Vorrei dare un’ottima notizia alla comunità scolastica del VI Municipio”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Prima della riapertura delle scuole abbiamo lavorato per garantire la ripresa dell’attività didattica in sicurezza. Il nostro impegno prosegue anche ora, perché è necessario reperire nuovi spazi, a disposizione degli istituti, per preservare la salute dei nostri bambini e del personale scolastico.