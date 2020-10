Fratoianni: “Vicini ai riders”

Oggi i #riders in tutta #Italia sciopereranno. Contro l’accordo pirata imposto dalle piattaforme di food delivery, per una paga oraria minima garantita, per avere diritto a malattia, ferie, maternità e non solo. Rivendicazioni sacrosante, soprattutto dopo le recenti condanne delle aziende di settore per #caporalato.

Oggi non ordiniamo a domicilio e sosteniamo la lotta delle e dei riders.

#maipiùconsegnesenzadiritti