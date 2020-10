Raggi: “Andiamo avanti #ATestaAlta per riportare la legalità a Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Erano abusive. Villette costruite senza permessi in una zona dove ormai sembrava che la legge dello Stato non avesse valore. Le abbiamo abbattute. Abbiamo riportato la legalità. Tutte case con bei giardini ma muri alti per allontanare occhi indiscreti; al loro interno piscine, marmi, rubinetti in oro massiccio, palme tropicali. Uno sfarzo che forse serviva per dimostrare potenza e incutere timore.

Il clan Casamonica aveva creato nella periferia di Roma un vero e proprio “fortino” abusivo del lusso, in barba a ogni norma. Ieri abbiamo dato il via alle operazioni di demolizione di questi immobili abusivi.

Ieri è stata abbattuta la villa padronale, emblema dell’arroganza di chi pensava di poter non rispettare la legge. E i cittadini onesti hanno festeggiato.

Riaffermare la legalità e riappropriarsi di spazi significa tutelare le fasce più deboli. La criminalità aggredisce sempre le persone in difficoltà, umiliandole con violenza. Combattere realtà come i Casamonica è un forte atto di giustizia sociale. Lo Stato c’è. Le istituzioni unite vincono. E noi andiamo avanti #ATestaAlta per riportare la legalità a Roma.