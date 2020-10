Padova premiata a Roma come “Miglior Comune riciclone per la raccolta di carta e cartone”

Il Comune di Padova ha ricevuto a Roma un importante riconoscimento a livello nazionale in occasione dell’evento “Comuni ricicloni 2020” realizzato da Legambiente con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e in collaborazione tra gli altri con Comieco.

Ed è proprio Comieco, il Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballi a base cellulosica ,che ha premiato il Comune di Padova come “Miglior Comune riciclone per la raccolta di carta e cartone nell’area Nord Italia”.

Il premio tiene conto non solo della quantità di carta e cartone riciclato ma anche delle modalità di realizzazione e promozione dell’attività di raccolta e dei suoi sviluppi futuri. In ogni caso Padova è ampiamente sopra la media nazionale e del Veneto in fatto di kg di carta e cartoni raccolti pro capite all’anno con ben 76,59 kg a testa, contro una media delle città venete che si ferma a 60,8 kg pro capite e nazionale di 57,5 kg, sempre a testa l’anno.

Giustamente soddisfatta l’assessora all’ambiente Chiara Gallani

“Una grande soddisfazione per Padova, per la prima volta premiata a livello nazionale. Siamo il primo comune del Nord Italia per qualità e quantità di riciclo della carta e del cartone: un risultato che da conto del lavoro di questi anni – dall’aumento del porta a porta all’attenzione ai servizi per avere dei rifiuti sempre più “puliti” – e dell’impegno quotidiano della città e di chi la vive.

Solo una grande sinergia tra cittadini, aziende, AcegasApsAmga e Comune permette di raggiungere tali obiettivi “.

Porta a porta

Comieco nella motivazione del premio sottolinea che il Comune di Padova “è passato al porta a porta famiglie, un processo che continuerà nel 2020 fino a coprire (in futuro ndr) i 211.000 abitanti del Comune. Questo passaggio è stato accompagnato da un ulteriore progressivo miglioramento degli standard qualitativi di raccolta fino ad oltre 16.000 tonnellate raccolte in un anno. La raccolta pro-capite pari a 76,59 kg/ab ha raggiunto un livello di intercettazione superiore al dato nazionale e regionale. Per ottenere tali risultati è stata coinvolta direttamente la popolazione con diverse iniziative che hanno interessato i mercati rionali, gli esercizi commerciali del centro storico, gli studenti e la cittadinanza. Tra i numerosi strumenti utilizzati spiccano l’iniziativa dell’infobike (mezzo mobile su bici che ha raggiunto le utenze domestiche) e i controlli ecologici che hanno interessato 1.800 condomini per un totale di 22.000 utenze”.

La cerimonia di premiazione è avvenuta oggi a Roma e trasmessa in diretta streaming sul sito ecoforum.it, e sulle pagine Tacebook di Legambiente e La Nuova Ecologia. Il premio, una apposita coppa, realizzata naturalmente in cartone riciclato, sarà inviato nei prossimi giorni a Padova, dall’organizzazione del premio.