Zoomarine, arriva la magia di Halloween

La Magia di Halloween arriva a Zoomarine, il Parco divertimenti di Roma. Dal 10 ottobre al 1° novembre, seppellite le vostre paure nel Cimitero del Parco e affidate all’Albero Sacro i vostri più grandi desideri. Un Halloween divertente, ideato e realizzato per il divertimento dei più piccoli in totale sicurezza.

Le attrazioni

Zucche stregate, fantasmi dispettosi, attrazioni e giostre infestate, musiche spettrali e tante soprese da urlo per tutta la famiglia vi attendono per un mese da… brividi.

Scoprite tutte le antiche leggende del Parco e mettete alla prova il vostro “coraggio” con le nostre divertenti sfide dell’orrore. Vi sveliamo i nomi in anteprima ma non possiamo raccontarvi di più: La terra delle ombre, Zoombarine, Zombie Splash, La via dell’inganno, Halloween Fashion Day, Il cimitero dei desideri, Dinosa… ngue, Il Galeone delle anime erranti.

Promozione per il mese di Halloween

Promozione speciale per tutto il mese di Halloween: tutti i bambini mascherati entreranno al Parco a €1,00 (promozione non cumulabile; i bambini mascherati fino a 130 cm entrano ad €1,00 acquistando online solo su www.zoomarine.it unitamente ad 1 biglietto intero).

Le normative anti-covid

Nel rispetto delle direttive anti covid19, gli ingressi al Parco saranno contingentati e si consiglia, pertanto, la prenotazione previo acquisto online su www.zoomarine.it. A tutti gli ospiti sarà chiesto di indossare sempre la mascherina, fatta eccezione quando ai tavoli nelle aree ristoro. Si invitano, inoltre, i visitatori a rispettare il distanziamento interpersonale, a seguire i percorsi indicati dalla segnaletica e ad igienizzare di frequente le mani.