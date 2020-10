Raggi: “Continuiamo a rilanciare le periferie”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Fino al 16 ottobre sarà possibile partecipare al bando #MadeInRoma2, dedicato a finanziare le piccole aziende che sorgono in 64 aree periferiche di Roma come San Basilio, Centocelle, Torre Angela, Torre Spaccata, Serpentara e Lunghezza. Si tratta di circa 683 mila euro che, sommati ai 137 mila già assegnati a novembre scorso, portano a un totale di 820 mila euro.

È un’opportunità di rilancio e sostegno per chi vive e lavora in periferia, una spinta per coloro che vogliono investire in attività già in essere e per chi, invece, vuole aprirne di nuove. Un aiuto concreto per le aziende che presenteranno progetti orientati a favorire lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, la gestione del rischio ambientale, ma anche servizi finalizzati ad attività sociali per la crescita dell’occupazione, dell’integrazione e della cultura.