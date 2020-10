Emergenza Coronavirus a Pomezia, attivata una postazione drive-in per fare i tamponi

Da oggi è operativa a Pomezia una postazione drive-in per effettuare tamponi Covid-19 presso il presidio Asl località Macchiozza (via del Mare Km 19).

L’Assessore Miriam Delvecchio

“Siamo contenti che la Asl abbia accolto la nostra richiesta di attivare un drive-in a Pomezia – commenta l’Assessore Miriam Delvecchio – La cittadinanza ha risposto bene, nel pomeriggio di oggi sono arrivati i primi cittadini per l’effettuazione dell’esame e tutto sta procedendo per il meglio. Massima attenzione va dedicata anche al mondo della scuola: dobbiamo lavorare tutti insieme per ottimizzare al meglio la gestione dei casi sospetti”.

L’emergenza coronavirus non è ancora finita

“Nelle ultime settimane abbiamo registrato un incremento dei casi positivi – evidenzia il Sindaco Adriano Zuccalà – L’emergenza sanitaria non è ancora finita ed è fondamentale continuare a rispettare le regole indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento sociale. Attivare una postazione drive-in a Pomezia ci consente di rendere più rapide ed efficienti le operazioni di controllo per i nostri cittadini rispondendo con efficienza alle esigenze del territorio, centro nevralgico dell’area sud di Roma”.

Il drive-in sarà a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì, inizialmente con orario 15.00-18.00. Si accede con ricetta dematerializzata e codice fiscale. La Asl Rm6 specifica che, per evitare inutili attese, gli orari di chiusura si riferiscono alle ultime accettazioni da parte degli operatori sanitari.