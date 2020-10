Lezzi: “Troppi sono rimasti indietro”

In Puglia abbiamo un sindaco in più. Il M5S ha vinto il ballottaggio ed io faccio i miei migliori auguri a Gregorio Pecoraro nuovo sindaco di Manduria.

Ad Andria non ce l’ha fatta l’ottimo Michele Coratella che ora, però, farà una puntuale opposizione. Auguri di buon lavoro.

Detto questo, aggiungo che per cantare vittoria o piangere sconfitta, si dovrebbe fare un’analisi ben più profonda dello stato di salute del M5S. Prendendo, ad esempio, questi due comuni pugliesi, c’è da dire che, in entrambi i casi, i gruppi del territorio avevano deciso di correre insieme a delle liste civiche (come per le regionali) e in entrambi i casi sono arrivati al ballottaggio contro la lista guidata dal PD. In uno si vince e in uno si perde.

Auguri

Auguri anche al nuovo sindaco di Matera ma il mio abbraccio va anche a Cettina Di Pietro che non è riuscita ad essere riconfermata sindaca di Augusta. Così potremmo proseguire analizzando la percentuale presa dalle nostre liste nei comuni in cui siamo andati in coalizione e si dovrebbe anche ragionare su tutti quei comuni andati al voto in cui il M5S non si è proprio presentato. E, come ho detto già per le regionali, siamo tutti tenuti a guardate a quella metà degli elettori che rinunciano ad esercitare il loro diritto al voto. È una sconfitta per tutte le forze politiche, senza distinzioni.

Credo sia costruttivo essere pragmatici per ottenere sempre migliori risultati. Incensarsi guardando solo ad una parte, non aiuta a fare meglio così come non aiuta l’auto-flagellazione. Cerchiamo di essere realisti e ne avremo solo vantaggi.

Questo discorso vale anche per i provvedimenti che emaniamo. È giusto, doveroso e sacrosanto difendere a spada tratta il Reddito di cittadinanza ma è giusto anche lavorare per migliorarlo. Dircelo non è un delitto. Così come è giusto dirsi che il finanziamento ulteriore all’editoria non è giusto in mancanza della legge sul conflitto di interessi e quella all’editore puro. È inutile attaccarsi tra noi adducendo spiegazioni improbabili. I trasferimenti diretti hanno un costo per il bilancio dello stato esattamente come le agevolazioni fiscali. Entrambe necessitano della c.d. copertura. Non sono gratuite altrimenti dispenseremmo agevolazioni fiscali a tutti per tutto.

Non si può

L’editoria ha ricevuto, a causa della pandemia, gli aiuti in termini di cassa integrazione, credito imposta affitti e prestiti garantiti dallo Stato nei decreti Cura Italia e rilancio e, negli stessi decreti, aveva avuto già maggiori stanziamenti per agevolazioni fiscali per il 2020. Era giusto così e nessuno ha detto niente.

Ma arriva il dl Agosto e provo a far pagare l’indennità di disoccupazione a degli agricoltori salentini che non hanno potuto svolgere tutte le giornate di lavoro a causa dell’emergenza Xylella. Viene bocciata la proposta lasciando nella disperazione quelle famiglie ma gli ulteriori incentivi agli editori si trovano ancora e sempre. Beh, io mi arrabbio e molto. Perché il nuovo debito contratto è di tutti gli italiani e si devono aiutare tutti. Troppi sono rimasti indietro ma c’è qualcuno che spingendo è passato avanti. Non va bene e lo dobbiamo dire senza offenderci ma lavorando per migliorarci.