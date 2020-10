Raggi: “Inaugurato il Tourist Info Point della stazione Termini”

Così la Sindaca sulla sua pagina Facebook:

Il Tourist Info Point della stazione Termini è di nuovo aperto al pubblico, che potrà richiedere informazioni tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:00. Si completa così la riattivazione dei servizi in presenza nei 6 corner di Roma Capitale dedicati all’accoglienza turistica.

Come già avvenuto per gli Info Point di Fori Imperiali, via Minghetti, Castel Sant’Angelo, e per quelli presenti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, anche la struttura presso la Stazione Termini è stata sanificata.