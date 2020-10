Conte: “Giornata importante per Venezia”

Ieri è stata una giornata importantissima per la città di Venezia: per la prima volta il Mose ha protetto la città lagunare. È accaduto ciò che in un Paese normale non farebbe nemmeno notizia.

La previsione di marea e le precipitazioni su Venezia hanno fatto scattare l’allarme per l’acqua alta.

È stato prontamente avviato il sistema di barriere del Mose

Nell’arco di poco tempo le paratoie si sono alzate e il rischio di acqua alta è stato scongiurato. Lo avevo detto lo scorso luglio a Venezia in occasione del primo grande test del Mose: in un Paese lungimirante un’opera di altissima ingegneria che non ha eguali nel mondo, realizzata per il 95%, anche se fortemente criticata e costata tantissimo, si completa. Così è stato, così abbiamo fatto. Nonostante gli sprechi, gli scandali e gli episodi di corruzione che ne hanno accompagnato la realizzazione.

Confidiamo che il Mose possa funzionare sempre. Abbiamo l’imperativo di proteggere la città, i suoi abitanti, i tanti turisti e le sue inestimabili bellezze.