Frosinone, scuola “Aldo Moro”: iniziati lavori di efficientamento

L’amministrazione Ottaviani ha proseguito, anche durante il periodo di emergenza sanitaria, il programma relativo alla riqualificazione edilizia del patrimonio scolastico di competenza comunale.

Sono stati infatti avviati i lavori di realizzazione e riqualificazione energetica della scuola “Aldo Moro”, tramite il settore dei lavori pubblici, coordinato da Fabio Tagliaferri.

L’istituto è risultato infatti beneficiario di un finanziamento di circa 980.000 euro (di cui lavori a base d’asta 615.000 euro) per l’efficientamento energetico mediante fondo Kyoto: gli interventi coinvolgeranno l’involucro edilizio (cappotto termico, copertura) con la sostituzione e miglioramento, quindi, della performance degli infissi. Nel progetto è incluso anche l’incremento dell’impianto fotovoltaico.

Garantire la sicurezza

L’obiettivo dell’amministrazione è infatti di garantire la sicurezza – specie in questo momento, con il ritorno della didattica in presenza – e l’efficienza dei luoghi frequentati da bambini e ragazzi, docenti e operatori, integrando il contesto naturale dei siti in cui sorgono gli edifici scolastici, all’interno di un ambiente il più favorevole possibile all’apprendimento e al gioco.

Resta fondamentale, inoltre, implementare gli standard di funzionalità e confort dei plessi, incrementando, come in questo caso, la sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici pubblici, diminuendo così le spese dei costi di gestione.