Conte: “Stamane ho visitato l’Istituto scolastico Francesco Gesuè di San Felice a Cancello”

Così il premier Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook:

Stamane ho visitato l’Istituto scolastico “Francesco Gesuè” di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Questa struttura è stata presa di mira più volte da atti vandalici e l’intero territorio soffre di una elevata dispersione scolastica. Una scuola che costituisce un efficace presidio di legalità e di inclusione in un contesto di forte disagio sociale ed economico.

Ho incontrato tanti alunni felici di essere tornati a scuola. Il ritorno alla didattica in presenza, pur con alcune criticità, è una grande vittoria per l’intero Paese.