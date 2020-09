Raggi: “Roma è una città che ha un formidabile potenziale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Vogliamo garantire un nuovo slancio alla città. E per farlo puntiamo su una miscela di ingredienti diversi ma complementari: innovazione, semplificazione, sostenibilità, cultura e istruzione, rigenerazione urbana, digitalizzazione. Un percorso che intendiamo sviluppare tramite una profonda valorizzazione del tessuto economico composto dagli imprenditori romani e del Lazio. Si tratta di un patrimonio da preservare e rafforzare.

Le idee e la creatività rappresentano leve determinanti. Ben venga quindi la proposta lanciata dai giovani di Unindustria di aprire un tavolo per discutere insieme sul futuro della nostra città.

La ripartenza deve fondarsi sul dialogo tra pubblico e privato, fondamentale in tutti i settori. Dal confronto sulla visione di città possono nascere nuove forme di collaborazione, oltre quelle già in atto, per promuovere la Roma del futuro, una Capitale in grado di includere, di favorire l’occupazione dei giovani e delle donne, di riportare le persone e il lavoro al centro, per una crescita sostenibile del territorio e delle sue imprese.