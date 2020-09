Raggi: “Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Sono tornata a San Basilio, nella periferia est di Roma, dove ogni giorno lavoriamo per riportare servizi e legalità. I cittadini di questa zona meritano di essere ascoltati e di non vedere il proprio quartiere lasciato in mano a criminali senza scrupoli.

A chi vuole il buio, in modo da poter condurre indisturbato i suoi traffici illegali, noi rispondiamo illuminando le strade. In via Tranfo, una nota piazza di spaccio, abbiamo più volte sistemato lampioni e cavi elettrici che erano stati manomessi: loro li rompono, noi li ripariamo. E non molliamo.