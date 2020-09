Pescara: un pieno di cultura per l’estate

L’Ente Manifestazione Pescaresi e il Comune chiudono con un bilancio positivo la lunga estate degli eventi del 2020. Il presidente dell’EMP Angelo Valori, l’assessore alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone e l’assessore al Turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese hanno illustrato questa mattina il percorso culturale estivo che ha coinvolto 300 artisti, dei quali oltre metà sono abruzzesi. La stagione si concluderà ufficialmente venerdì 18 e sabato 19 con quattro concerti di Singin’ in the streets che per l’occasione prende il titolo di Singing’ in the streets “reloaded” (all’Aurum alle 21 e alle 22.30, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria).

200 musicisti

«Con l’iniziativa Singin’ in the streets – ha dichiarato l’Assessore al Turismo e Grandi Eventi Alfredo Cremonese – abbiamo messo sul palco circa 200 musicisti. La risposta del pubblico è stata esaltante e ci ha convinto a proseguire fino alla fine dell’estate».

«La stagione estiva – dichiara l’assessore alla Cultura Maria Rita Paoni Saccone – ci ha visti impegnati con eventi in ogni zona della nostra città, comprese le periferie. Lo strumento del cinema all’aperto si è rivelato particolarmente coinvolgente, con cittadini che hanno risposto sempre con passione alle nostre proposte».

Durante la conferenza stampa è stato presentato anche “VISIT PESCARA”, un accattivante video sulla città di Pescara promosso dall’Assessore Alfredo Cremonese.