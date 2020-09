Fornaro su Fase 3: “Sfida riapertura scuole è di tutto il Paese”

La sfida della riapertura in sicurezza e con didattica in presenza di tutte le scuole riguarda tutto il Paese, anche quella opposizione che pare più interessata a sollevare polveroni e ad alimentare fake news come quella del plexiglass. I problemi per far ripartire e garantire la sicurezza di studenti e docenti ci sono e sono seri e occorre affrontarli con spirito costruttivo e collaborativo a tutti i livelli.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

Bisogna saper ascoltare le ragioni di tutti, senza però lasciare spazio a chi non vuole il bene della scuola italiana ma è solo interessato ad alimentare sterile propaganda.

Articolo 1 CS