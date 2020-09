Fiumicino, on line il canale Telegram del Comune

È attivo il canale Telegram ufficiale del Comune di Fiumicino. Chiunque abbia l’applicazione, disponibile gratuitamente per iOS e Android, può unirsi per ricevere informazioni utili, notizie, allerte, avvisi.

Il canale Telegram

Il canale si chiama Comune di Fiumicino ed è raggiungibile tramite il link: http://t.me/comunefiumicinonews. In alternativa si può cercare, direttamente dentro l’applicazione, “Comune di Fiumicino”: il canale ufficiale ha come immagine di profilo il logo del Comune.

Una volta entrati nel canale, basta cliccare sul pulsante “Unisciti” che si trova in fondo alla schermata.

Una notifica vi avviserà della pubblicazione di nuovi contenuti utili. Le notifiche possono essere silenziate: in quel caso apparirà solo l’icona dell’applicazione senza generare suoni.

Ricordiamo che il canale ufficiale del Comune di Fiumicino è solo quello che risponde al link sopra indicato.

Le parole del sindaco Montino

“Quest’applicazione, del tutto gratuita, si sta diffondendo sempre di più e ci offre la possibilità di avere un altro strumento per raggiungere le cittadine e i cittadini in modo molto veloce e immediato – commenta il sindaco Esterino Montino -. Esistono diversi canali istituzionali di molti enti, sulla piattaforma. Per questo, abbiamo pensato che fosse utile anche per il Comune di Fiumicino”.

“Il canale Telegram – conclude il sindaco – si aggiunge ai canali social del Comune e al sito istituzionale: vogliamo che tutti possano avere a portata i mano le informazioni necessarie nel più breve tempo possibile e con facilità”.