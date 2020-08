Raggi: “I controlli della Polizia Locale del fine settimana”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Anche questo fine settimana gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno portato avanti una importante attività di vigilanza sul territorio, in particolare nelle aree della “movida”. A causa dell’alto numero di persone è stato necessario chiudere alcune piazze in zona Trastevere e Piazza Bologna. Gli agenti hanno poi sanzionato quattro persone che si sono rifiutate di indossare la mascherina così come previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute.

1000 accertamenti

Sono stati oltre 1.000 gli accertamenti amministrativi in locali pubblici e attività commerciali non solo nel Centro Storico, ma anche in altri quartieri della città come Acilia, Infernetto, Tuscolano e Casilino. Gli agenti hanno chiuso un locale a luci rosse a Testaccio per il mancato rispetto delle prescrizioni anti Covid, mentre nel Municipio VII sono stati chiusi un chiosco che vendeva alcolici oltre l’orario consentito e una birreria che svolgeva abusivamente attività di somministrazione. Anche un forno nella zona del Centro Storico è stato chiuso per le gravi carenze dal punto di vista igienico sanitario e perché privo dei titoli autorizzativi.

2500 controlli

Le pattuglie hanno effettuato inoltre 2.500 controlli riguardanti principalmente i limiti di velocità sulle principali arterie della città sorprendendo alla guida 250 conducenti ad una velocità non consentita. In totale sono state circa 500 le sanzioni elevate per violazioni al codice della strada, e sono stati rimossi 60 veicoli per intralcio alla circolazione.

Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, costantemente presenti sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e invito tutti, ancora una volta, a fare la propria parte con responsabilità. Rispettiamo le regole e le disposizioni previste per contrastare il virus e non vanifichiamo gli sforzi e i sacrifici fatti negli scorsi mesi.