Ponte Sisto, aggrediti e rapinati mentre sono a passeggio: fermate due persone

E’ accaduto ieri notte a Ponte Sisto, a Trastevere. Intorno alle 02.30 la Sala Operativa della Questura, ha segnalato una rapina ai danni di alcuni ragazzi da parte di un gruppo di nordafricani.

Sul posto, la pattuglia della Sezione Volanti, diretta da Giuseppe Sangiovanni, ha notato un gruppo di persone che a fatica stava trattenendo uno straniero. Uno dei presenti ha raccontato ai poliziotti che, mentre si trovava a passeggio con alcuni amici, un gruppo di nordafricani si era avvicinato a loro e, con la scusa di cedergli stupefacenti, uno di questi, lo aveva aggredito tentando di asportargli il marsupio. La vittima con una spinta era riuscito ad allontanarlo ma i malviventi, nel frattempo, avevano spintonato un altro ragazzo facendolo cadere a terra dopo avergli sottratto alcuni monili in oro.

Il gruppo di malviventi si era poi dato alla fuga inseguiti dalle vittime

Nella circostanza, uno di questi era stato raggiunto e poi bloccato dai poliziotti intervenuti sul posto. Identificato per B.A., magrebino di 24 anni, con vari precedenti di polizia, malgrado il suo tentativo di scappare, colpendo i poliziotti, è stato bloccato e messo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. Perquisito, è stato trovato in possesso di un barattolo contenente marijuana e 30 euro in contanti.

Sul posto, è stata identificata anche la seconda vittima di rapina: un cittadino francese che ha raccontato di essere stato aggredito e rapinato poco prima da due uomini appartenenti alla medesima banda di nordafricani. L’uomo, mentre si trovava a passeggio con un amico in piazza Trilussa, nell’attraversare Ponte Sisto, era stato avvicinato da due individui uno dei quali dopo averlo colpito in volto, gli aveva strappato due collane in oro giallo che aveva indosso. Quando una delle due catenine era caduta a terra, un’ altro complice l’aveva afferrata ma non era riuscito nel suo intento.

Durante la battuta per la ricerca dei malviventi, gli agenti della Polizia di Stato, sono riusciti ad intercettare anche un secondo rapinatore, identificato per R.M.E.Z., algerino di 39 anni, in Italia senza fissa dimora che ha tentato di fuggire dimenandosi e scalciando ma è stato bloccato.

Entrambi accompagnati negli uffici di polizia il 24enne dovrà rispondere di rapina aggravata in concorso, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre l’altro, di rapina aggravata in concorso.