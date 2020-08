Fiumicino, Baccini: “Interrogazione sulle graduatorie supplenze”

Il consigliere Mario Baccini ha depositato una interrogazione urgente per conoscere le ragioni dl bando comunale per l’assunzione di supplenti attraverso agenzie interinali.

Esiste dal 2019 una graduatoria pubblica

“Esiste dal 2019 una graduatoria pubblica – spiega Baccini- dalla quale il Comune può attingere direttamente per assumere supplenti. Fatta salva la professionalità degli educatori iscritti agli elenchi delle agenzie interinali esiste una graduatoria pubblica di personale docente qualificato e idoneo. Le supplenze darebbero diritti agli iscritti in graduatoria di acquisire punteggio per la carriera e la stabilizzazione scolastica aiutandoli a programmare un futuro. Il 14 settembre gli studenti torneranno in aula e che ad oggi il Comune di Fiumicino non ha ancora attivato tutte le sue risorse per ampliare gli spazi educativi e garantire il necessario distanziamento sociale

Il Comune ha impiegato ingenti risorse (7,5 milioni di euro) per l’acquisto di immobili anche ad uso commerciale per ‘risparmiare’ mentre cerca di esternalizzare servizi educativi con una spesa maggiore.

Se gli oneri di competenza per la chiamata attraverso servizi esterni comportassero un aggravio di spesa per il Comune – conclude Baccini – ci riserveremo un accesso agli atti e un’azione per danno erariale”.