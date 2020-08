Fiumicino, arrestato un B&B un pregiudicato ricercato per minacce

Ancora, i Carabinieri di Fregene hanno arrestato, su disposizione del Tribunale di Civitavecchia, un pregiudicato di 36 anni risultato, a seguito di un’attività d’indagine, responsabile di un tentativo di estorsione commesso a febbraio scorso ai danni di un suo conoscente.

Fiumicino, l’uomo aveva minacciato la vittima

L’uomo, in più occasioni, aveva minacciato la vittima, anche con una pistola, per farsi consegnare del denaro che avrebbe utilizzato per acquistare sostanze stupefacenti. L’A.G., condividendo le risultanze investigative dei Carabinieri, ha disposto per il 36enne l’arresto e dopo averlo rintracciato in un bed & breakfast di Fiumicino, i Carabinieri lo hanno posto agli arresti domiciliari.