Latina, trasporto pubblico locale: incontro con i sindacati e mobile ticketing

Nella giornata di oggi il Servizio Mobilità del Comune di Latina ha incontrato i rappresentati delle OO.SS. per condividere un percorso che l’Amministrazione ha intrapreso in riferimento alle agevolazioni over 70 istituite con Delibera di Giunta Municipale n. 2264 del 1996 e definitivamente revocate con Delibera di Giunta Municipale n. 316 del 2005.

Alcuni di questi titoli di viaggio revocati risultano infatti ancora in circolazione, come evidenziato dai controlli effettuati sulla rete del TPL. L’Assessore alla Mobilità, Dario Bellini, ha informato i rappresentanti sindacali che gli utenti avranno tempo fino al 31 Dicembre 2020 per sostituire tali tessere con un titolo in corso di validità. Per gli over 65 al contempo l’Amministrazione ha preannunciato l’intenzione di ampliare la soglia ISEE per il diritto al titolo gratuito di viaggio dagli attuali € 10.000 a € 15.000.

Attivazione mobile ticketing

Altra importante novità che coinvolge il Trasporto Pubblico Locale riguarda l’attivazione del mobile ticketing, ovvero la possibilità che hanno da oggi i clienti CSC di acquistare i biglietti direttamente dal proprio smartphone attraverso l’utilizzo dell’applicazione TAB NET scaricabile gratuitamente degli store dedicati sia Android che Apple.

«Da un lato, come Amministrazione, ci facciamo carico di un processo di concertazione con i sindacati affinché i servizi vengano garantiti alle fasce sociali più deboli, cercando di venire a capo di nodi lasciati in sospeso da parecchio tempo. Dall’altra ci preoccupiamo di stare al passo con i tempi, attraverso un’ulteriore innovazione che contribuisce a rendere i servizi rivolti ai nostri cittadini più efficaci» ha commentato soddisfatto l’assessore Bellini.

Relativamente al mobile ticketing, tutte le istruzioni si possono trovare sul sito di CSC: basta cliccare su Mobile-Ticketing-CSC