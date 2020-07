Regione Lazio, Califano: “Presentata proposta di legge per aiutare le aziende del Lazio”

Il consigliere regionale del Pd Lazio, Michela Califano parla della presentazione della proposta di legge con centri di innovazione aperta aiutiamo aziende del Lazio a imporsi sul mercato.

I dati dimostrano che, pur in un periodo di forte crisi come quello attuale, il Lazio continua a essere la Regione con maggiore vivacità economica in Italia e quella con maggior numero di imprese nate ogni anno. Proprio per questo crediamo sia necessario supportare le nostre aziende in un mercato tanto competitivo e spietato dando loro gli strumenti per emergere e imporsi.

È il senso della proposta di legge regionale per promuovere la nascita e lo sviluppo degli ‘Open Innovation Center’ che oggi il collega Enrico Forte, che ringrazio per la fiducia, ha sottoposto a me e alla consigliera Marta Leonori. La legge prevede in sintesi di ribaltare il concetto tradizionale di sviluppo interno del prodotto o di un servizio, grazie alla creazione dei Centri di Innovazione Aperta. Si tratta di luoghi fisici dove favorire il rapporto tra mondo della ricerca e delle imprese. Uno spazio dove le nostre aziende potranno avvalersi di competenze tecnologiche e della consulenza di esperti di settore, università e istituti di ricerca che darà loro vantaggio competitivo inimmaginabile e unico.

Si tratta di un esperimento inedito in Italia che se esportato in tutto il Paese potrebbe dare al nostro tessuto economico una nuova e inimmaginabile vitalità.

Questa proposta di legge pone anche le basi ed evidenzia i ruoli che avranno tutti i soggetti chiamati in causa, in primis la Regione Lazio. Ringrazio ancora il consigliere Forte per avermi voluta come compagna di viaggio in questa importantissima avventura.