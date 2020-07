Latina, al via i lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre Comunale

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori di restauro e messa in sicurezza della Torre Comunale di Latina. Nello specifico, l’intervento riguarda il paramento murale con la messa in sicurezza dei blocchi in travertino posti nella parte superiore della Torre, i quali caratterizzano e definiscono il notevole pregio dell’apparato architettonico nel suo complesso.

L’opera è stata autorizzata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti e la durata dei lavori è di 90 giorni, salvo imprevisti.