Cosa non può mancare in valigia per degli outfit da mare perfetti?

Siamo alle solite. La partenza verso la località balneare è imminente e fare la valigia diventa più complicato e stressante di quanto si potesse immaginare. Del resto l’abbigliamento donna da mare può presentarsi così variegato e ricco di soluzioni esclusive che scegliere quello più adatto alle proprie esigenze potrebbe mandare in totale confusione!

La moda estate da portare in valigia, in realtà, deve essere scelta non solo alla propria fisicità, ma offrire anche un fit comodo e che faccia sentire a proprio agio. Ecco quali sono le tendenze moda mare 2020 per non sbagliare e apparire sempre impeccabili.

Abbigliamento da mare

In valigia non bisogna portare solo occhiali, bikini e cappelli. L’abbigliamento per l’estate comprende anche tutta una serie di capi irrinunciabili per essere super femminili e alla moda. Si parla a questo proposito di beachwear, ovvero di vestiti “fuori acqua” da utilizzare anche sopra i costumi e da sfoggiare durante le numerose occasioni estive.

Sono diversi i punti di forza che accomunano l’abbigliamento per il mare di qualità: tagli comodi da indossare, fantasie e tessuti ricercati, cura sartoriale, dettagli originali e molto altro. Tutto questo permette di rendere ogni donna perfettamente a proprio agio, elegante e con un outfit mai scontato.

Le collezioni prêt-à-porter da mettere in valigia prevedono abiti lunghi, a balza, scollati, che lasciano intravedere la schiena, tutine e caftani. Non mancano anche originalissime vestaglie traforate che si sposano perfettamente con trikini e costumi interi, per un look ancora più sensuale.

Creare outfit da mare che lasciano il segno vuol dire anche mettere in valigia short e t-shirt dai colori vivaci e brillanti. Esistono modelli per soddisfare ogni gusto e stile. Si comincia da quelli con raffinate stampe batik fino ad arrivare ai pattern floreali e geometrici.

Quanto ai costumi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Oltre ai classici due pezzi a triangolo e all’americana allacciati al collo, sarà possibile combinare slip brasiliano, con laccetti, arricciato, regolare, a vita alta o la culotte con fasce, push-up, balconcini e non solo. Particolarmente accattivanti sono anche i costumi monospalla che mettono in risalto la tintarella e il décolleté.

Abbigliamento moda mare Miss Bikini

Preparare la valigia perfetta per le vacanze può essere molto divertente, a patto di concentrare l’attenzione solo sulle collezioni moda mare più desiderate e amate del momento. Scoprendo la collezione di abbigliamento moda mare Miss Bikini sarà molto facile trovare tutto quello che serve per l’estate, oltre che ideale per realizzare outfit che fanno la differenza. Il brand propone tante alternative adatte per donne di ogni età e che valorizzano al meglio non solo i fisici filiformi e a clessidra, ma anche le donne mediterranee e dalle forme più generose.

Le proposte disponibili prevedono caftani, kimono e mini abiti consigliati per la spiaggia, ma anche per un aperitivo pomeridiano, le passeggiate e le serate di festa in riva al mare. Ci sono anche tanti abiti corti e lunghi per essere pronte in un attimo, gonne e short per uno stile più giovanile e sbarazzino.

Da non perdere anche l’assortimento dei costumi interi o due pezzi e degli abiti da cocktail per essere glamour e trendy anche in vacanza. Elementi irrinunciabili dell’estate sono anche le tute impreziosite da coulisse e da audaci scollature, che lasciano scoperte le spalle e slanciano la figura. Infine uno sguardo anche i top: veri jolly dell’estate, da portare con i pantaloni modello palazzo, per quante non intendono rinunciare ad un outfit chic anche al mare.