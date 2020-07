Sinistra Italiana: Sansa candidato presidente Liguria bella notizia

«La scelta di Ferruccio Sansa come candidato presidente della Regione Liguria è una bellissima notizia». Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, dopo che stanotte è stato raggiunto l’accordo tra Pd,M5S e sinistra per la candidatura unitaria del giornalista genovese.

«Il suo è il profilo ideale – prosegue l’esponente di Leu – per interpretare una proposta di alternativa alla malaugurata esperienza del governo Toti. Un grande in bocca al lupo a lui e alla Liguria – conclude Fratoianni – Cambiare è possibile».

«Con la candidatura di Ferruccio Sansa a presidente della regione, la Liguria diventa un importante laboratorio di un alleanza territoriale tra Pd, Sinistra e M5s che ora può contendere al centrodestra la vittoria». Lo afferma Paolo Cento responsabile nazionale Enti Locali di Sinistra Italiana.

Alleanza da allargare

«Un’alleanza – prosegue l’esponente di Leu – che ci auguriamo possa allargarsi ancora al campo democratico e che può essere una spinta anche in altre regioni a trovare la più ampia coesione possibile tra le forze che sostengono il governo, movimenti civici e territoriali».

«Per la sinistra la candidatura di Sansa è stato un obiettivo su cui da mesi abbiamo lavorato con determinazione e con la convinzione – conclude Cento – che il programma per la Liguria ha bisogno di una netta discontinuità con il passato».