La Raggi sulla Festa de’ Noantri

Un avvenimento che è importante valorizzare perché ci permette di conservare e proteggere la nostra cultura popolare, un’eredità preziosa che abbiamo il dovere di tutelare.

Voglio ringraziare l’arciconfraternita del Santissimo Sacramento e Maria Santissima del Carmine per aver organizzato anche quest’anno queste celebrazioni, Guillermo Mariotto in rappresentanza dell’arciconfraternita e Acea Gruppo

per aver illuminato in modo così suggestivo e particolare la facciata della chiesa di Sant’Agata, a Largo San Giovanni De Matha.