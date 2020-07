Fratoianni: “Un governo con Berlusconi non può esistere”

Così Nicola Fratoianni sulla sua pagina Facebook:

Se si pensa di superare le naturali difficoltà politiche che nella maggioranza si presentano, allargando il campo alla destra, temo non si sia compreso nulla della fase che stiamo attraversando e che richiede chiarezza, visione e coraggio.

Per quanto mi riguarda, un governo con Berlusconi non può esistere.