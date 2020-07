Il Governo si appresta a prendere la sua decisione sul futuro di Aspi: esclusi dalla vertenza i veri fruitori delle autostrade, gli utenti

Il Governo si appresta a prendere la sua decisione sul futuro di Aspi ma esclude dalla vertenza i veri fruitori delle autostrade, gli utenti.

CODACONS CHIEDE AL GOVERNO CONFERENZA DEI SERVIZI APERTA AI FRUITORI DEI SERVIZI AUTOSTRADALI

E’ assurdo che i cittadini che ogni giorno utilizzano le autostrade italiane e i sevizi connessi siano esclusi dalle decisioni che li riguardano in modo diretto – spiega il Codacons – La questione delle concessioni autostradali interessa gli utenti e ha ripercussioni sia sulla qualità dei servizi resi, sia sulle tasche della collettività.

SE NON LO FARA’ PRONTI A CHIEDERE AL TAR UN COMMISSARIO AD ACTA

Per tale motivo ai sensi della legge 241/90 chiediamo oggi al Premier Giuseppe Conte, prima di adottare qualsiasi decisione sul caso, di avviare una conferenza dei servizi aperta a tutte la parti in causa, compresi i fruitori dei servizi autostradali, in modo da sentire tutti i soggetti interessati e prendere decisioni che tengano conto delle esigenze di tutti. Se tale richiesta non sarà accolta, il Codacons è pronto a ricorrere al Tar chiedendo la nomina di un commissario ad acta che si sostituisca al Governo – conclude l’associazione.

Codacons CS