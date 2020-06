Fornaro, Dl Sicurezza: “Confronto positivo, non sarà operazione di facciata”

Nella riunione di oggi sono stati fatti significativi passi in avanti, senza veti da parte di nessuno e con la disponibilità, da parte di tutti, all’ascolto e al confronto. Rimangono delle divergenze ma le modifiche ai decreti Salvini non saranno, come da noi richiesto, solo un’operazione di facciata.

Lo afferma il capogruppo di LeU Federico Fornaro, al termine del vertice al Viminale con il ministro Luciana Lamorgese sulle modifiche ai decreti Sicurezza.

La priorità, prosegue Fornaro, è stata giustamente data alla discussione sul merito dei temi delle politiche sull’immigrazione che vede tutti concordi nell’andare oltre le autorevoli osservazioni del Presidente della Repubblica ai decreti sicurezza di Salvini. Mi auguro si arrivi al più presto ad un testo condiviso che poi sarà presentato al Premier Conte. Ora però bisogna concentrarsi sul testo per arrivare ad una condivisione da parte di tutta la maggioranza, conclude Fornaro.

