Fico: “Occorre riflettere sull’agenda politica a livello nazionale e internazionale”

A breve arriveranno risorse ingenti dal Recovery Fund ma ogni intervento che l’Italia e l’intera Europa porranno in essere deve essere sostenibile e proiettato al futuro.

In questi mesi in Europa le forze politiche che hanno fatto proposte in chiave ecologista hanno conquistato sempre nuovo spazio, per ultimo in Francia dove sono stati eletti diversi sindaci verdi.

Questo deve farci riflettere sull’agenda politica a livello nazionale e internazionale, e sulle istanze ed esigenze che i cittadini stanno esprimendo. L’emergenza che stiamo attraversando ci impegna nella tutela della salute, del lavoro, dell’economia e delle fragilità sociali. Sono convinto che una spinta forte per lasciarci alle spalle questa fase delicata e difficile può e deve arrivare dal rafforzamento di una politica che faccia della sostenibilità il suo faro e che la declini nei diversi settori della società. Significa un altro modo di progettare, di rivedere i nostri consumi, di muoversi. Il Green New Deal non può essere archiviato dalla crisi, anzi deve essere rafforzato.

Un tema che occorre continuare a sviluppare a 360 gradi, nell’azione di Parlamento, governo ed enti locali: occorre continuare a promuoverlo nel dibattito pubblico.

La tutela dell’ambiente e lo sviluppo sostenibile sono l’unica chiave per costruire presente e futuro della nostra società. Il Parlamento ha un ruolo centrale in questo senso e continuerà a fare sempre di più sia nella propria organizzazione – la Camera è plastic free – sia nello svolgimento della sua funzione legislativa, nell’iniziativa parlamentare come nella conversione dei decreti.