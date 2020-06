Raggi: “Il rispetto delle regole è fondamentale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il rispetto delle regole è fondamentale soprattutto ora che abbiamo passato la fase più critica dell’emergenza. Per questo dobbiamo continuare a essere responsabili e non abbassare la guardia. Anche questo fine settimana la Polizia Locale ha presidiato le aree della movida: tra venerdì e sabato sera sono stati effettuati oltre 4mila controlli per garantire il rispetto delle regole e il corretto distanziamento.

Gli accertamenti della Polizia sono proseguiti fino a tarda notte con presidi fissi nei maggiori luoghi di ritrovo per evitare assembramenti. Sono state più di 70 le sanzioni per la vendita e il consumo di alcolici oltre l’orario consentito nelle piazze principali. Per assicurare il giusto rispetto delle distanze gli agenti hanno chiuso momentaneamente al transito alcune aree più affollate. Interventi tempestivi per limitare al massimo gli assembramenti.