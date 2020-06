Raggi: “Il raddoppio di Via Tiburtina”

Così la prima cittadina capitale sulla sua pagina Facebook:

Nei giorni scorsi vi avevo parlato della ripartenza dei lavori per il raddoppio di via Tiburtina: un cantiere fondamentale per la viabilità dell’intero quadrante est che avrà effetti benefici sulle attività commerciali e industriali della zona.

Il Dipartimento Lavori Pubblici nei giorni scorsi ha avviato le operazioni su ampi tratti di via Tiburtina, sia all’interno del Grande Raccordo Anulare sia all’esterno in direzione del quartiere di Marco Simone.

Manto stradale

Sarà riqualificato tutto il manto stradale con una verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane, la pulizia delle caditoie e un rifacimento completo della segnaletica orizzontale con l’utilizzo di materiali più resistenti e duraturi nel tempo.

Dopo anni di attesa vogliamo restituire ai cittadini una delle arterie di traffico più importanti della città migliorando le condizioni di sicurezza sull’asfalto e lavorando sulla viabilità locale per favorire la ripartenza di importanti aziende dopo il lockdown per l’emergenza coronavirus.