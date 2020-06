Raggi: “Parte oggi a Roma il centro estivo dedicato all’arte e alla creatività”

Parte oggi a Roma il centro estivo dedicato all’arte e alla creatività, nella nostra Casina di Raffaello. I bambini sono così tornati ad animare questo luogo speciale, a loro dedicato, dentro Villa Borghese.

Abbiamo voluto investire in ogni modo possibile per sostenere la ripartenza delle attività per i più piccoli: la riapertura della Casina è un segnale importante per la città, così come i tanti centri estivi che stanno sorgendo sul territorio grazie anche ai circa 6 milioni di euro che abbiamo stanziato per i Municipi.

Nel rispetto delle misure sanitarie

Ogni mattina, fino all’11 settembre, i bambini dai 5 ai 12 anni ospiti della Casina di Raffaello potranno partecipare a letture e laboratori, anche all’aperto, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione sanitaria. Anche l’igienizzazione delle mani è stata trasformata in un gioco dagli operatori, che ringrazio insieme all’assessora Veronica Mammì per l’impegno messo ogni giorno per i più piccoli.

È stato importante condividere con tutti loro la riapertura di questo spazio ‘arte e creatività’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, gestito in collaborazione con Zètema Progetto Cultura s.r.l.. Un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie, da cui oggi ripartiamo, insieme.