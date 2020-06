Raggi: “Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Continuano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale in tutta la città per verificare il rispetto delle regole per limitare il contagio del Coronavirus, per contrastare i comportamenti pericolosi su strada e il rispetto delle regole sul consumo, la vendita e la somministrazione delle bevande alcoliche.

Nella sola serata di ieri, sono state oltre 700 le verifiche eseguite nelle zone della movida come le piazze del Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, piazza Bologna, Ponte Milvio e Rione Monti.