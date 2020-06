Scanzi: “La Meloni ha avuto il coraggio di sostenere che la destra verrà multata perché scomoda al regime”

Così Andrea Scanzi sulla sua pagina Facebook:

La Meloni ha avuto il coraggio di sostenere che la destra verrà multata perché “scomoda al regime”. 

No, Meloni.

Verrete (forse) multati perché (immagino involontariamente) avete creato un assembramento che potrebbe sfociare in un tragico focolaio. Verrete (forse) multati perché siete (purtroppo) i maggiori leader dell’opposizione, e dovreste quindi dare l’esempio. Ma non lo date, se non sbagliato.

Verrete multati perché, anche dopo avere provocato quel disastro lì – uno schiaffo in faccia bello e buono a medici, infermieri, volontari – non solo non avete scusa, ma vi siete pure “difesi” col metodo pateticamente benaltrista del “così fan tutti”, straparlando di centri sociali, 25 aprile e comunisti.