Lezzi: “La successione di dichiarazioni di questi giorni vuole tessere la tela intorno al M5S”

La successione di interviste e dichiarazioni di questi giorni vuole tessere la tela intorno al M5S. È una pratica consolidata. Piano piano si vogliono far passare delle ovvietà, quando non sono parole vuote, per soluzioni sapientemente mediate. Insomma, come se potessero andar bene anche a noi. Come se fossero un giusto compromesso.

Vediamola questa successione.

Domenica scorsa Zingaretti da Giletti è risoluto, determinato. Si veste da pungolatore del Governo e dichiara il suo sconcerto circa il ritardo nella decisione sulla questione Autostrade per l’Italia.

È angosciato per questo ritardo e finge di pretendere una giusta soluzione entro l’inaugurazione del nuovo ponte.

Non una parola sulle 43 vittime. Non vengono neanche nominate. Nessun accenno. Si potrebbe pensare che questa attesa decisione sia determinata da un capriccio.

Infatti, nei giorni seguenti, la De Micheli, che ricordo è vicinissima a Zingaretti, plaude alle promesse di ASPI che, tramite il nuovo amministratore, garantisce investimenti perché si assume le responsabilità. Le 43 persone che morirono volando giù dal ponte spezzato sono diventate responsabilità da assumersi promettendo investimenti. Quegli investimenti che avrebbero già dovuto fare per garantire la sicurezza diventano, addirittura, l’unica penalizzazione che il Partito Democratico è disposto a concedere alle pretese delle famiglie delle vittime e degli italiani.

Si arriva a ieri con il responsabile economico del PD, Emanuele Felice, che dall’alto della sua vicinanza al segretario, dichiara che la revoca sicuramente non ci sarà.

È così che il PD, insieme ai suoi giornali amici, nasconde scientemente dal dibattito sulla revoca delle concessioni 43 vite spezzate.

Ma a cosa è servita questa successione? Prima che partisse, si parlava di tre possibili soluzioni:

1. Revoca delle concessioni.

2. Ingresso dello Stato per mettere in minoranza la famiglia Benetton.

3. Riduzione delle tariffe.

Nel mezzo di questi interventi del PD giunge quello dell’amministratore delegato di Atlantia Bertazzo che fa sapere, attraverso l’Ansa, che i Benetton sono disposti a cedere quote purché lascino a loro il controllo. E dettano pure le condizioni.

Che dite? Non vi pare che ci sia in atto un’operazione tale da spianare la strada ai Benetton che lamentano pure di essere stati maltrattati? Praticamente non ci resta che chiedere scusa ai Benetton, lasciare tutto come sta e fare grandi annunci sulle promesse di investimenti?

No. La politica non deve muoversi come se fosse nel consiglio di amministrazione di Atlantia ma deve agire nell’interesse pubblico. Deve revocare, senza esitazioni, le concessioni a chi ha sfruttato un bene di tutti gli italiani a suo esclusivo interesse.

Alcune famigerate “fonti di governo”, sulla scia di quanto affermato dalla ministra De Micheli, fanno sapere che sia tutta una questione di amministratore delegato. Cambiato quello, sarà tutto diverso. Ma davvero si può credere che i Benetton, quando si distribuivano utili miliardari, non sapessero che gli investimenti sarebbero stati fortemente penalizzati a scapito della sicurezza?

No. Non si può credere e non si può neanche fingere di credere.