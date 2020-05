Ancora speculazioni sui prezzi dei beni alimentari e per la cura della persona

I dati Istat sull’inflazione di maggio confermano in pieno le denunce del Codacons relative alle speculazioni sui prezzi dei beni alimentari e per la cura della persona, che hanno subito rincari ingiustificati durante il lockdown.

“Mentre il tasso medio di inflazione diventa negativo e scende al -0,1% sia su base annua che su base mensile, gli unici prodotti acquistabili nel periodo di chiusura degli esercizi commerciali hanno subito un forte incremento – spiega il Presidente Carlo Rienzi – Non a caso il carrello della spesa è salito del +2,6%, con gli alimentari che registrano a maggio una crescita dei prezzi del +2,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo significa che una famiglia, solo per mangiare, spende in media +206 euro su base annua a causa dei rincari dei listini nel settore”.