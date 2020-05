Turismo: i voucher devono essere rimborsabili

L’Antitrust accoglie l’esposto presentato nelle settimane scorse dal Codacons in cui si chiedeva all’Autorità di bocciare lo strumento del voucher come unica forma di rimborso per viaggi e vacanze annullate.

CODACONS: ACCOLTO NOSTRO ESPOSTO, MA NON BASTA. ORA COMMISSIONE UE DOVRA’ APRIRE PROCEDURA DI INFRAZIONE A SEGUITO DI NOSTRA DENUNCIA

“La segnalazione dell’Antitrust avviata a Parlamento e Governo accoglie le nostre richieste, riconoscendo le tesi sostenute nel nostro esposto secondo cui il voucher lede i diritti nazionali e comunitari dei consumatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – La prassi del voucher obbligatorio come indennizzo in caso di annullamento del viaggio deve essere però considerata a tutti gli effetti una pratica commerciale scorretta, in aperto contrasto con le disposizioni dell’Ue, e in quanto tale vietata”.

In tal senso si attende la decisione della Commissione Europea, alla quale il Codacons ha inviato un esposto chiedendo di aprire una procedura di infrazione contro l’Italia che ha calpestato i diritti dei viaggiatori imponendo loro un voucher come unica forma di rimborso che migliaia di italiani non potranno utilizzare, perdendo i soldi già pagati.

Intanto il Codacons ricorda che tutti i consumatori che si sono visti negare il rimborso in denaro per vacanze e viaggi annullati, possono ottenere supporto e assistenza al numero 89349966 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 17.

Codacons CS