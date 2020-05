Fornaro, recovery fund passo avanti per un’Europa solidale

La proposta della Commissione Europea di Recovery Fund rappresenta un passo in avanti significativo per affrontare in una prospettiva solidale la crisi economica prodotta dal Covid19. Il riconoscimento dell’Italia come paese maggiormente colpito da Covid19 metterà a disposizione del nostro paese la quota maggiore di interventi del Recovery Fund.

Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro.

È un obiettivo importante, raggiunto grazie alla determinazione del Governo, che si è sempre mosso coerentemente affinché l’Europa si muovesse in una prospettiva di solidarietà comunitaria e non si limitasse unicamente allo strumento dei prestiti. Vedremo i prossimi passaggi, ma di una cosa si può essere certi: in questa fase i peggiori nemici dell’Italia e dell’idea di un’Europa solidale sono e saranno gli amici sovranisti di Salvini e Meloni.

