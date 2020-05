Raggi: “Il programma #StradeNuove prosegue in tutta la città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Il programma #StradeNuove prosegue in tutta la città, in particolare nelle periferie con l’obiettivo di restituire ai residenti di ogni quartiere infrastrutture più sicure e funzionali. Dopo i numerosi cantieri portati avanti durante la fase di emergenza, anche nella fase 2 si continua a lavorare, sempre nel rispetto delle procedure a tutela della salute degli operatori.

Quella che vedete nelle foto è via Ponte di Nona, nel tratto tra via Prenestina e via Raoul Chiodelli. Una strada fondamentale per la viabilità della zona, situata nei pressi di un centro commerciale e percorsa da molti veicoli durante la giornata. Il Dipartimento lavori pubblici ha monitorato le operazioni di rifacimento dell’asfalto e di restyling della segnaletica orizzontale.

Via Ponte di Nona si aggiunge, così, alla lunga lista di #StradeNuove che in questi anni abbiamo riqualificato. Continueremo a farlo con progetti e investimenti mirati.