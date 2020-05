Frate, scuola: “Occorre stabilizzare i precari”

Così l’onorevole Flora Frate sulla sua pagina Facebook:

Mai come in questo momento è indispensabile che il confronto sulla scuola continui senza sosta, serratamente, anche con asprezza se dovesse servire. Tra tutte le forze di Governo (quasi tutte) c’è la consapevolezza che occorre una stabilizzazione dei precari e non c’è clausola che tenga. Francamente di Decreti pasticciati, atti iperburocratici e norme oscure non ne abbiamo proprio bisogno. È il tempo della politica, non dei capricci ideologici.