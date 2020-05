Fornaro su Fase 2, avanti ma attenzione a Rem, scuola e semplificazioni

LeU condivide, e ha condiviso, l’impostazione del governo e del Presidente del Consiglio Conte nell’affrontare l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid19 e i primi interventi economici per sostenere gli italiani: nessuno doveva e deve rimanere indietro. Bene i tanti investimenti sulla sanità perché la sfida del futuro a nuovi virus si combatte lì, avvicinandola ai cittadini. Ora dopo il 18 maggio e con l’avvio della fase due è necessario un passo in avanti nel combattere l’avanzata di una nuova povertà. In Parlamento, e non con ultimatum o penultimatum, lavoreremo per migliorare il reddito di emergenza perché così com’è non arriva a coprire tutto il disagio sociale che si è venuto a creare.

Lo afferma in Aula il capogruppo di LeU Federico Fornaro intervenendo sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Su una cosa siamo preoccupati ed è la scuola, prosegue Fornaro. Sul rientro a settembre di milioni di ragazzi il governo deve fare di più. La scuola è fondamentale in un Paese avanzato come il nostro. Andiamo poi avanti nella sburocratizzazione e con le semplificazioni. Ma attenzione perché non accetteremo mai che questo sia interpretato come un ‘liberi tutti. Deve essere chiaro che semplificare non può significare semplicemente meno diritti per i lavoratori e tornare indietro nella tutela dell’ambiente. Da questa crisi non si esce riportando indietro le lancette del tempo ma esattamente al contrario con il rispetto dei diritti e dell’ambiente, conclude Fornaro.